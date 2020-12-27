Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'den anlamlı hareket
Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, yeni yıl vesilesiyle Hayır Kapısı Derneği’ne yaptığı bağışla takdir topladı.
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Derneğe oyuncu ve ekip arkadaşları adına bağış yapan Özge Törer, ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet desteğinde bulundu.
Oyuncu arkadaşları ve 'Kuruluş Osman' kadrosundaki ekibi genç oyuncunun bu jesti karşısında oldukça duygulanırken; Hayır Kapısı Derneği de Özge Törer'e desteğinden dolayı bir teşekkür mesajı yayınladı.