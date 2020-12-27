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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'den anlamlı hareket

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘’ dizisinde karakterini canlandıran , yeni yıl vesilesiyle Hayır Kapısı Derneği’ne yaptığı bağışla takdir topladı.

MEDYA
Giriş Tarihi: 27.12.2020
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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'den anlamlı hareket

Derneğe oyuncu ve ekip arkadaşları adına bağış yapan , ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet desteğinde bulundu.

Oyuncu arkadaşları ve '' kadrosundaki ekibi genç oyuncunun bu jesti karşısında oldukça duygulanırken; Hayır Kapısı Derneği de Özge Törer'e desteğinden dolayı bir teşekkür mesajı yayınladı.

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