Oyuncu arkadaşları ve 'Kuruluş Osman' kadrosundaki ekibi genç oyuncunun bu jesti karşısında oldukça duygulanırken; Hayır Kapısı Derneği de Özge Törer'e desteğinden dolayı bir teşekkür mesajı yayınladı.

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