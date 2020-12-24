Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, olay yaratan ve çok konuşulan 39'uncu bölümüyle yine reytinglerin zirvesinde yer aldı.

Kuruluş Osman, #GazilerSultanıGidiyor etiketiyle sosyal medyada da zirvedeydi. Gece boyu Türkiye ve dünya gündeminde yer alan ve çok konuşulan Kuruluş Osman'ın 39'uncu bölümüne Ertuğrul Bey'in ölümü damgasını vurdu.