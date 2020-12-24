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Miran içine düştüğü durumdan kurtulabilecek mi? | Hercai 53. yeni bölümde neler yaşanacak?

ATV'de cuma akşamlarına damga vuran dizisinde heyecan devam ediyor. 53. yeni bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Hercai'de bu hafta, Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi? İşte Hercai 53. yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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Miran içine düştüğü durumdan kurtulabilecek mi? | Hercai 53. yeni bölümde neler yaşanacak?

Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır.

Miran içine düştüğü durumdan kurtulabilecek mi? | Hercai 53. yeni bölümde neler yaşanacak?

Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir.

Miran içine düştüğü durumdan kurtulabilecek mi? | Hercai 53. yeni bölümde neler yaşanacak?

Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder.

Miran içine düştüğü durumdan kurtulabilecek mi? | Hercai 53. yeni bölümde neler yaşanacak?

Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir.

Miran içine düştüğü durumdan kurtulabilecek mi? | Hercai 53. yeni bölümde neler yaşanacak?

Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek.

Miran içine düştüğü durumdan kurtulabilecek mi? | Hercai 53. yeni bölümde neler yaşanacak?

Başta da Dilşah'ı… Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Miran içine düştüğü durumdan kurtulabilecek mi? | Hercai 53. yeni bölümde neler yaşanacak?

Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?

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