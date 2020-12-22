Yılmaz ile Demir helalleşiyor! | İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde yaşanacaklar...

Fekeli ve Züleyha, Demir'e nasıl teşekkür edeceklerini bilemezler! Uzun bir ameliyat sonrası, Yılmaz gözlerini açacaktır. Olan biteni hayal meyal da olsa hatırlayan Yılmaz da can düşmanına can borçludur! İki ezeli rakip, hastane odasında, birbirlerine hem haklarını helal edecektir, hem de her ikisi de evlatlarını birbirine emanet edecek kadar, eski defterleri kapatacaktır!