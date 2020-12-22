Sabah kuşağının vazgeçilmezi! Müge Anlı fırtınası devam ediyor!
ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert, fırtınalar estirmeye devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında en çok izlenme payı alan program oldu!
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Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün yayınlana programıyla (21 Aralık Pazartesi) en yüksek izlenme payı alan yapım oldu.
Tüm Kişiler kategorisinde %33,44, AB Sosyal Statü'de %27,59 20+ABC1 kategorisinde ise %32,39 izlenme payına ulaşarak yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.