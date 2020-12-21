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EDHO'da heyecan dorukta! Alpaslan’dan hayat kurtaran hamle!

ATV ekranlarında salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () nefes kesmeye devam ediyor. Diziseverler tarafından soluksuz izlenen 'da Alpaslan'dan hayat kurtaran bir hamle geliyor. İşte 177. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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EDHO'da heyecan dorukta! Alpaslan’dan hayat kurtaran hamle!

Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş infaz kararı çıkar. Alınan bu karara rağmen intikamından vazgeçmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer.

EDHO'da heyecan dorukta! Alpaslan’dan hayat kurtaran hamle!

İnfazına el kaldıranlara yaptığı saldırıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır.

EDHO'da heyecan dorukta! Alpaslan’dan hayat kurtaran hamle!

Karşısında kim olursa olsun silahını indirmeyen Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir.

EDHO'da heyecan dorukta! Alpaslan’dan hayat kurtaran hamle!

Tipi ise masada Alpaslan'ın ölümüne el kaldıran Rafet'in peşine düşer.

EDHO'da heyecan dorukta! Alpaslan’dan hayat kurtaran hamle!

Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılan saldırının faturasını Avni'ye keser.

EDHO'da heyecan dorukta! Alpaslan’dan hayat kurtaran hamle!

Alpaslan'ın ölmesini isteyen Hamdi Korkmaz, intikamının alınması için Avni'yi tehdit eder.

EDHO'da heyecan dorukta! Alpaslan’dan hayat kurtaran hamle!

İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar.

EDHO'da heyecan dorukta! Alpaslan’dan hayat kurtaran hamle!

Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar.

EDHO'da heyecan dorukta! Alpaslan’dan hayat kurtaran hamle!

Oğlu Hızır Çakırbeyli'nin yuvasını yıkmasına da kayıtsız kalamayan Hayriye Çakırbeyli, Bahar Sincanlı'nın karşısına geçerek tehdit eder.

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