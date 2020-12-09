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MasterChef'te elenen isim ifşalandı! Şampiyon olması bekleniyordu herkesi şoke etti!

'nın önlem alamadığı kahini dur durak bilmiyor! MasterChef son haftalarına girerken, final heyecanı milyonları sardı. MasterChef Türkiye'de bu hafta kimin eleneceği sorusuyla ilgili MasterChef kahini yaptığı paylaşımda bu hafta yarışmaya veda eden ismi ifşaladı. İşte bu hafta MasterChef'e veda edeceği iddia edilen şok isim...

MEDYA
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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MasterChef'te elenen isim ifşalandı! Şampiyon olması bekleniyordu herkesi şoke etti!

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliğini üstlendiği MasterChef Türkiye son haftalara girerken final heyecanı milyonları sarmış durumda.

MasterChef'te elenen isim ifşalandı! Şampiyon olması bekleniyordu herkesi şoke etti!

Yarışmanın başladığı günden bu yana MasterChef ifşacısı haftanın heyecanına adeta kan doğruyor. Acun Ilıcalı'nın önlem almaya gayret ettiği MasterChef ifşacısı bu hafta da elenen ismi açıkladı.

MasterChef'te elenen isim ifşalandı! Şampiyon olması bekleniyordu herkesi şoke etti!

MasterChef ifşacısının iddiasına göre bu hafta yarışmaya şampiyonluk favorisi Emir veda edecek.

MasterChef'te elenen isim ifşalandı! Şampiyon olması bekleniyordu herkesi şoke etti!

Emir'in veda edeceği iddiasını öğrenen takipçileri ''bu hafta yanılacak'' yorumlarını yaptı.

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