MasterChef'te elenen isim ifşalandı! Şampiyon olması bekleniyordu herkesi şoke etti!
Acun Ilıcalı'nın önlem alamadığı MasterChef kahini dur durak bilmiyor! MasterChef Türkiye son haftalarına girerken, final heyecanı milyonları sardı. MasterChef Türkiye'de bu hafta kimin eleneceği sorusuyla ilgili MasterChef kahini yaptığı paylaşımda bu hafta yarışmaya veda eden ismi ifşaladı. İşte bu hafta MasterChef'e veda edeceği iddia edilen şok isim...
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Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliğini üstlendiği MasterChef Türkiye son haftalara girerken final heyecanı milyonları sarmış durumda.
Yarışmanın başladığı günden bu yana MasterChef ifşacısı haftanın heyecanına adeta kan doğruyor. Acun Ilıcalı'nın önlem almaya gayret ettiği MasterChef ifşacısı bu hafta da elenen ismi açıkladı.
MasterChef ifşacısının iddiasına göre bu hafta yarışmaya şampiyonluk favorisi Emir veda edecek.
Emir'in veda edeceği iddiasını öğrenen takipçileri ''bu hafta yanılacak'' yorumlarını yaptı.