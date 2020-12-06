MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE BU HAFTA

Mustafa ve Maria'nın düğününde bomba patlamış, en mutlu günleri kana bulanmıştır. Herkesi alt üst edecek bu patlama nelere mal olacaktır? Düğünü kana bulayan Galip, Mustafa'dan kurtulup, Eda'ya kavuşacağını düşünürken Eda'nın intiharıyla darmadağın olur. Galip bu işin içinden sıyrılabilecek midir? Mustafa ve Maria, yaralarını sarmaya çalışırlarken hayatlarına gizemli bir kişi girer. Bu gizemli kişi Candemir ailesini nasıl bir açmaza sürükleyecektir? Patlamadan etkilenen yalnızca Maria ve Mustafa değildir. Rüzgar ve Nisan'ın ilişkileri de patlamanın ardından alt üst olacaktır. İki âşık yaralarını sarabilecekler midir? Kudret'in gençliğinde yaptığı bir hata tüm Candemir ailesini darmadağın etmek üzeredir. Candemir ailesi, adım adım kendilerine yaklaşmakta olan tehlikeyi bertaraf edebilecekler midir?

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MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Mustafa, Maria'nın kendisine öfkelenip bebeği aldırdığını ve memleketine döneceğini öğrenir. Bu durumdayken Maria'yı affedebilecek midir? Nadire, Nihat'ın kendisinden uzaklaşma sebebinin hastalık olduğunu öğrenir. Nihat'ın verdiği tepki ise Nadire'nin yıkımına sebep olur. Nisan, Rüzgar'la evlenip Yalçınoğlu Konağı'na yerleşmişken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşacaktır. Bu evlilik için ailesini bile karşısına alan Nisan bu evde yaşadığı şeylere dayanabilecek midir? Boşanmayı kabul etmek zorunda kalan Gonca, Maria'ya iyice bilenmiştir. Onun ortadan kalkmasını istemektedir. Gonca'nın Galip'le yaptığı tehlikeli plan nelere mal olacaktır? Mustafa'ya iyice düşman belleyen Galip ise bu kez çok daha büyük oynayacaktır. Maria ile Mustafa'nın en mutlu gününü cehenneme çeviren bu plan, herkes için büyük bir travmaya sebep olur.