Perşembe akşamlarının lideri! Bir Zamanlar Çukurova tüm kategorilerde birinci oldu

Yine de Sevda, Demir'in bir an olsa da acaba diye düşünmesi yüzünden onunla iletişimini kesti. Adana'da ise, işgüzarlar iş başındaydı! Serbest bırakılmış olsa da Hünkar'ı öldürdüğüne inandıkları Sevda'yı kovmak için ellerinde meşaleler, taşlar ile eve saldırıya geçtiler.

ZÜLEYHA'NIN ARTIK KİMSEDEN KORKUSU YOK!

Saldırganlar eve girmeye hazırlanırken, Sevda'yı alıp konağa götürmek için Züleyha kapıya geldi ve bugüne kadar kimsenin görmediği bir kararlılık ile elindeki silahı önce havaya sonra gelenlerin üzerine doğrulttu! Tehditlerine tehdit ile cevap veren ve gözlerinin yaşına bakmayacağını haykıran Züleyha, adeta Hünkar'ın gücüne büründü!

Haminne de artık Züleyha'nın evladı oldu. Gece yarısı Hünkar'ın mezarının başından onu eve döndüren de Züleyha oldu, kızının ayakkabılarına sarıldığı anlarda onu teselli eden de!