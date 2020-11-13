13 Kasım 2020, Cuma
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Mustafa arada kalıyor! Maria ile Mustafa'dan nefes kesen fragman

ATV ekranlarının sevilen dizisi ile 'nın merakla beklenen 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 'nın 11. yeni bölüm fragmanında "Senin sözün Gonca'ya geçer, bana değil..." sözü dikkat çekiyor. Maria ile Mustafa 11. yeni bölüm fragmanı izle...

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Giriş Tarihi: 13.11.2020
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Mustafa arada kalıyor! Maria ile Mustafa'dan nefes kesen fragman

Eda'nın yıllar sonra ortaya çıkması Maria ile Mustafa'nın arasının açılmasına sebep olur. Mustafa bir yandan Eda'yı Galip'ten kurtarmaya çalışırken bir yandan da Maria'ya kendini ifade etmeye çalışır.

Mustafa arada kalıyor! Maria ile Mustafa'dan nefes kesen fragman

İkilinin arası düzelme yoluna girerken Gonca ve Galip'in kurduğu tuzak çok daha büyük bir krize neden olacaktır.

Mustafa arada kalıyor! Maria ile Mustafa'dan nefes kesen fragman

Nisan ve Rüzgar'ın birlikte kaçtıklarını anlayan Zeyno, durumu Kudret'e söyler. Kudret ikisini yakalayacağı sırada Rüzgar ve Nisan'ın aldıkları büyük karar, herkesi şok edecek niteliktedir.

Mustafa arada kalıyor! Maria ile Mustafa'dan nefes kesen fragman

Nadire, Maria'nın Mustafa'ya olan aşkını da gördükten sonra Nihat'la ilgili bir karar alır. Nihat ise kendisiyle ilgili yıllar önce gömdüğü bir gerçekle tekrar yüz yüze kalır.

Mustafa arada kalıyor! Maria ile Mustafa'dan nefes kesen fragman

Bu gerçek Nadire ve Nihat ilişkisini ne yönde etkileyecektir?

Mustafa arada kalıyor! Maria ile Mustafa'dan nefes kesen fragman

İclal, Çiçek'le yüzleşmeye gittiğinde hiç beklemediği bir şey olur. Şahin'in de oraya gelmesiyle iyice çıkmaza giren olaylar, Çiçek'in aldığı karar konakta bomba etkisi yaratır.

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