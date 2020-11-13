Bir Zamanlar Çukurova'da gecenin sahnesi: Sevda'nın evine baskın

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 72. Bölüm yayınlandı geceye damga vuran bu sahnesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Sokaklara dökülen Adanalıları, elinde silah ile duran Züleyha'yı kimse böyle görmemişti. İzleyenlerin nefeslerini kesti.

Demir ve Fekeli, Hünkar'ın katilini bulmak için ant içerken, olaylar kimsenin bugün kadar görmediği bir Züleyha'yı ortaya çıkaracaktır.

Sokaklara dökülüp linç yapmaya kalkan Adanalıları, elinde silah ile Züleyha durduracak Ardından o da Hünkar'ın katilini bulmak için yemin edecektir. Bu sahne geceye damga vurdu izleyenleri heyecanlandırdı.