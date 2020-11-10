11 Kasım 2020, Çarşamba
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EDHO yeni bölüme damga vuran sahne! Yaman'ın evi bombalandı

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. yeni bölümüyle milyonları bir kez daha ekran başına topladı. Yeni bölümde ve , Yaman'ın evini bombaladı. Büyük bir çatışmanın ardından konağa sızan Tipi, Haşmet ve adamları ellerini çabuk tutarak emeline ulaştı.

MEDYA
Giriş Tarihi: 10.11.2020
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EDHO yeni bölüme damga vuran sahne! Yaman'ın evi bombalandı

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü büyük beğeni topladı. Özellikle büyük aksiyonun yaşandığı Tipi ve Haşmet'in Yaman'ın evini bombaladığı sahne seyirciler tarafından büyük takdir topladı.

EDHO yeni bölüme damga vuran sahne! Yamanın evi bombalandı EDHO YENİ BÖLÜME DAMGA VURAN SAHNE! YAMAN'IN EVİ BOMBALANDI

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