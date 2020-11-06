06 Kasım 2020, Cuma
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Maria İle Mustafa dizisinde heyecan doruklarda! Galip'in sıırı ortaya çıkıyor...

10. fragmanı yayınlandı! ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen Maria ile Mustafa yeni bölüm fragmanıyla nefes kesti. Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Maria ile Mustafa'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında ''Ben bebeğimi bırakıp hiçbir yere gitmem!'' sözü dikkat çekiyor. İşte Maria İle Mustafa yeni bölümünde yaşananlar...

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Giriş Tarihi: 06.11.2020
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Maria İle Mustafa dizisinde heyecan doruklarda! Galip'in sıırı ortaya çıkıyor...

Melek'in Candemir kanından olmadığı öğrenilince kapının önüne konan Gonca'yı hiç ummadığı kötü bir sürpriz beklemektedir.

Maria İle Mustafa dizisinde heyecan doruklarda! Galip'in sıırı ortaya çıkıyor...

Maria'nın Gonca'nın sırrını bilmesine rağmen susması Mustafa'yı yaralar.

Maria İle Mustafa dizisinde heyecan doruklarda! Galip'in sıırı ortaya çıkıyor...

Galip'in yıllardır herkesten sakladığı sır, Maria ile Mustafa arasında büyük depremlere yol açacaktır. Bu sırrı ilk öğrenen kim olacaktır?

Maria İle Mustafa dizisinde heyecan doruklarda! Galip'in sıırı ortaya çıkıyor...

Kudret'in aldığı karar, Nisan'ı Rüzgar'dan vazgeçirmeyecektir.

Maria İle Mustafa dizisinde heyecan doruklarda! Galip'in sıırı ortaya çıkıyor...

Nadire, Nihat'ın en büyük sırrını hiç ummadığı bir şekilde öğrenir. Nadire'nin bir sonraki hamlesi ne olacaktır?

Maria İle Mustafa dizisinde heyecan doruklarda! Galip'in sıırı ortaya çıkıyor...

Şahin'den şüphelenmeye başlayan İclal, kocasını yakın markaja alır. İclal, Şahin'in kendisini aldattığını öğrenecek midir?

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