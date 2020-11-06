Maria İle Mustafa dizisinde heyecan doruklarda! Galip'in sıırı ortaya çıkıyor...
Maria İle Mustafa 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen Maria ile Mustafa yeni bölüm fragmanıyla nefes kesti. Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Maria ile Mustafa'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında ''Ben bebeğimi bırakıp hiçbir yere gitmem!'' sözü dikkat çekiyor. İşte Maria İle Mustafa yeni bölümünde yaşananlar...
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Maria'nın Gonca'nın sırrını bilmesine rağmen susması Mustafa'yı yaralar.
Galip'in yıllardır herkesten sakladığı sır, Maria ile Mustafa arasında büyük depremlere yol açacaktır. Bu sırrı ilk öğrenen kim olacaktır?
Kudret'in aldığı karar, Nisan'ı Rüzgar'dan vazgeçirmeyecektir.
Nadire, Nihat'ın en büyük sırrını hiç ummadığı bir şekilde öğrenir. Nadire'nin bir sonraki hamlesi ne olacaktır?
Melek'in Candemir kanından olmadığı öğrenilince kapının önüne konan Gonca'yı hiç ummadığı kötü bir sürpriz beklemektedir.
Maria'nın Gonca'nın sırrını bilmesine rağmen susması Mustafa'yı yaralar.
Galip'in yıllardır herkesten sakladığı sır, Maria ile Mustafa arasında büyük depremlere yol açacaktır. Bu sırrı ilk öğrenen kim olacaktır?
Kudret'in aldığı karar, Nisan'ı Rüzgar'dan vazgeçirmeyecektir.
Nadire, Nihat'ın en büyük sırrını hiç ummadığı bir şekilde öğrenir. Nadire'nin bir sonraki hamlesi ne olacaktır?
Şahin'den şüphelenmeye başlayan İclal, kocasını yakın markaja alır. İclal, Şahin'in kendisini aldattığını öğrenecek midir?