Esra Erol'da canlı yayınında büyük buluşma! Tam 38 yıl sonra...

Bir kardeşi daha olduğunu öğrenen Necati Güngül biyolojik kardeşini aramak için ise Esra Erol'un kapısını çaldı. Anne ve babasının ayrıldıklarını ifade eden Necati Güngül, 3 kardeşi ile beraber çocuk esirgeme yuvasına verildiğini ve 13 yaşına kadar anne ve babasını hiç görmediğini söyledi.