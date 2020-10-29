Maria ile Mustafa'da Gonca köşeye sıkıştı! "Mustafa'ya yaptıklarını söyleyeceksin!"
ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa'nın 9. yeni bölüm fragmanında "Mustafa'ya yaptıklarını söyleyeceksin!" sözü dikkat çekiyor. İşte Maria ile Mustafa dizisinde bu hafta...
Maria, Mustafa'yı hastaneye yetiştirmeyi başarır. Herkes Mustafa'nın hayatta olduğu sevincini yaşarken Gonca fena halde köşeye sıkışır.
Gonca bu defa da işin içinden sıyrılmayı başarabilecek midir? Polise gidip suçunu itiraf eden Müjdat, Gonca'yı da ele verecek midir?
Galip'in yıllardır sakladığı kişinin kimliği nihayet ortaya çıkar. Maria ile Mustafa'yı alt üst edecek bu gizemli kişinin sırrı nedir?
Derneğin ödül gecesinde yaşananlar Nihat ve Nadire ilişkisini yeni bir noktaya mı taşıyacaktır?
Rüzgar'ın her şeyi göze alıp konağa gelmesi Nisan'ı zor durumda bırakırken, Zeyno'nun beklenmedik hamlesi hangi büyük olaylara sebep olacaktır?
Bir oğlu olacağını öğrenen Mustafa, Maria ile aşkına doludizgin devam ederken, konağa adeta bomba gibi düşen sır, ikilinin hangi yeni olaylarla sınanmasına sebep olacaktır?