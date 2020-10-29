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Maria ile Mustafa'da Gonca köşeye sıkıştı! "Mustafa'ya yaptıklarını söyleyeceksin!"

ATV ekranlarının sevilen dizisi ile 'nın merakla beklenen 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 'nın 9. yeni bölüm fragmanında "Mustafa'ya yaptıklarını söyleyeceksin!" sözü dikkat çekiyor. İşte Maria ile Mustafa dizisinde bu hafta...

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Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Maria ile Mustafa'da Gonca köşeye sıkıştı! Mustafa'ya yaptıklarını söyleyeceksin!

Maria, Mustafa'yı hastaneye yetiştirmeyi başarır. Herkes Mustafa'nın hayatta olduğu sevincini yaşarken Gonca fena halde köşeye sıkışır.

Maria ile Mustafa'da Gonca köşeye sıkıştı! Mustafa'ya yaptıklarını söyleyeceksin!

Gonca bu defa da işin içinden sıyrılmayı başarabilecek midir? Polise gidip suçunu itiraf eden Müjdat, Gonca'yı da ele verecek midir?

Maria ile Mustafa'da Gonca köşeye sıkıştı! Mustafa'ya yaptıklarını söyleyeceksin!

Galip'in yıllardır sakladığı kişinin kimliği nihayet ortaya çıkar. Maria ile Mustafa'yı alt üst edecek bu gizemli kişinin sırrı nedir?

Maria ile Mustafa'da Gonca köşeye sıkıştı! Mustafa'ya yaptıklarını söyleyeceksin!

Derneğin ödül gecesinde yaşananlar Nihat ve Nadire ilişkisini yeni bir noktaya mı taşıyacaktır?

Maria ile Mustafa'da Gonca köşeye sıkıştı! Mustafa'ya yaptıklarını söyleyeceksin!

Rüzgar'ın her şeyi göze alıp konağa gelmesi Nisan'ı zor durumda bırakırken, Zeyno'nun beklenmedik hamlesi hangi büyük olaylara sebep olacaktır?

Maria ile Mustafa'da Gonca köşeye sıkıştı! Mustafa'ya yaptıklarını söyleyeceksin!

Bir oğlu olacağını öğrenen Mustafa, Maria ile aşkına doludizgin devam ederken, konağa adeta bomba gibi düşen sır, ikilinin hangi yeni olaylarla sınanmasına sebep olacaktır?

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