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Hercai'de nefesler tutuldu... Miran Aslanbey öldü mü?

45. fragmanı yayınlandı! ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Hercai 45. yeni bölüm fragmanıyla izleyenlerden tam puan aldı. Reyyan ile Miran'ın tutkulu sevdası izleyenleri ekran başına kilitlerken yeni bölümde büyük heyecanlar yaşanıyor. Diziseverler 'Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunu internette araştırmaya başladı. İşte Hercai 45. bölümünde yaşananlar...

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Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Hercai'de nefesler tutuldu... Miran Aslanbey öldü mü?

Uğruna herkesi karşısına aldığı büyük aşkı Miran'ın öldüğünü düşünen Reyyan hayatının en zor gününü yaşarken zor bir kararın eşiğindedir.

Hercai'de nefesler tutuldu... Miran Aslanbey öldü mü?

Bu esnada Azize'nin geçmişini ve intikamının asıl sebebini öğrenen Aslan, Hanife'nin ölümüyle sarsılan Azize'yi geçmişini açık etmekle tehdit edip ona beklenmedik bir teklifte bulunur.

Hercai'de nefesler tutuldu... Miran Aslanbey öldü mü?

Köşeye sıkışan Azize ise Aslan'ın Hanife ile işbirliği yaptığını öğrenince planlarını yeniden kurmak zorunda kalır.

Hercai'de nefesler tutuldu... Miran Aslanbey öldü mü?

Hazar ise Miran'ın oğlu olup olmadığını öğrenebilmek için peşine düşeceği yeni bir ipucu bulmuştur.

Hercai'de nefesler tutuldu... Miran Aslanbey öldü mü?

Reyyan için ayağa kalkan Miran'ın dönüşü ise tüm dengeleri değiştirecektir.

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