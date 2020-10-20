EDHO'da milyonları ekran başına kilitleyen sahne: Alpaslan, Yaman'ın mekanını bastı
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz milyonları ekran başına topladı. EDHO'nun yeni bölümüne Alpaslan'ın mekan basma sahnesi damga vurdu. İşte Alpaslan'ın Yaman'ın mekanını bastığı o sahne...
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 168. yeni bölümü nefesleri kesti. EDHO'nun bu akşam yayınlanan heyecan dolu bölümüne 'baskın' sahnesi damga vurdu. Milyonları heyecanlandıran sahnede Alpaslan, tek başına Yaman'ın mekanını bastı. Yaman'ın adamlarını öldüren Alpaslan ve Yaman'ın yüz yüze gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüne damga vuran mekan basma sahnesi...