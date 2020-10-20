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EDHO'da milyonları ekran başına kilitleyen sahne: Alpaslan, Yaman'ın mekanını bastı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz milyonları ekran başına topladı. 'nun yeni bölümüne Alpaslan'ın mekan basma sahnesi damga vurdu. İşte Alpaslan'ın 'ın mekanını bastığı o sahne...

MEDYA
Giriş Tarihi: 20.10.2020
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EDHO'da milyonları ekran başına kilitleyen sahne: Alpaslan, Yaman'ın mekanını bastı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 168. yeni bölümü nefesleri kesti. EDHO'nun bu akşam yayınlanan heyecan dolu bölümüne 'baskın' sahnesi damga vurdu. Milyonları heyecanlandıran sahnede Alpaslan, tek başına Yaman'ın mekanını bastı. Yaman'ın adamlarını öldüren Alpaslan ve Yaman'ın yüz yüze gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüne damga vuran mekan basma sahnesi...

EDHOda milyonları ekran başına kilitleyen sahne: Alpaslan Yamanın mekanını bastı EDHO'DA MİLYONLARI EKRAN BAŞINA KİLİTLEYEN SAHNE: ALPASLAN YAMAN'IN MEKANINI BASTI

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