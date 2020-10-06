Efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara geri dönüyor! 7 yeni oyuncu…

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, başlıyor!

Pelin Akil Altan, Engin Benli, Ünal Silver, Adnan Biricik, Hakan Atalay, Erol Babaoğlu ve Hakan Aydın'ın dahil olduğu dizi, yine soluksuz izlenecek.

Dizinin bu akşamki bölümünde masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşleyecek. Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşecek.