HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Reyyan ve Miran'ı birlikte yakalayan Hazar öfkesine hakim olamayıp tetiğe basmıştır. Niyeti Miran'a zarar vermek olmasa da Reyyan babasının ciddiyetini anlamış, babasını Miran'a inandırma konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Yaşananlardan sonra Nasuh'un zorlamasıyla boşanma kağıtlarını imzalamak zorunda kalan Reyyan, mahkeme günü bu boşanmanın gerçekleşmemesi için hiç beklenmedik bir hamle yapar. Diğer yandan babaannesinin kendisini geri göndermek için Şadoğulları'na sulh teklif ettiğini öğrenen Aslan bir sonraki adımını planlarken Sultan, Zehra'nın sakladığı mektubu Aslan'a teslim eder. Adalet sağlamak için geldiğini söyleyen Aslan, Miran'a Hazar'ın oğlu olduğunu söyleyecek mi? Yoksa duygularını adalete tercih mi edecek?

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HERCAİ DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Azat'ın vurulmasıyla iki aile arasındaki düşmanlık çoğalırken, esrarengiz bir biçimde ortaya çıkan Aslan suçu üstlenmiş ve Azize'yi büyük bir paniğe sürüklemiştir. Gözlerden uzak büyüttüğü tek erkek torununun gelişiyle tüm planları bozulan Azize onu geri göndermenin yollarını arar. Azat'ın vurulduğu anı gözleriyle gören Reyyan ise şoktadır. Tam uzaklara gidecekleri sırada Miran'ın böyle bir şey yapmasına anlam veremez. Ta ki onunla konuşuncaya dek. Gerçekleri öğrenmesi ve Miran'ın yanında yer alması uzun sürmez ancak bu kez sınavları çok daha büyüktür. Çünkü Hazar dahil tüm aile, bu evliliğin derhal bitmesi gerektiğinde hemfikirdir. Tüm bu yaşananlardan sonra Reyyan ailesini karşısına alıp Miran'la gidecek mi? Aslan Aslanbey dost mu? yoksa düşman mı?