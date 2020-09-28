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GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNDE BU HAFTA

Hacer ve Nuriye'ye bir sabah bir telefon gelir. Nuriye ve Hacer ne olduğunu söylemeden alelacele çıkıp giderler. Bu gidiş gelişler günlerce devam edince Arif ve Zekeriya eşlerinin kendilerinden bir sır sakladıklarını düşünürler. Ne yapıp edip bu sırrı öğrenecek, kendi sırlarına karşı kullanacaklardır. Bakalım bu sır işlerine yarayacak mıdır?

Zola, Azra ile sözlenmelerinin üstünden üç gün geçmiş olması rağmen bir türlü baş başa kalamadıklarından şikayet eder. Bakalım Zola, Azra'yla sonunda baş başa kalabilecek mi, istediği öpücüğü alabilecek mi?

Veysi, son günlerde Çavi ve Zola'nın peşine takılıp boş vakitlerini kuytuda geçirmektedir. Kardeşleriyle, erkek erkeğe geçirdiği zamanları ballandırarak anlatınca Suzan'ı rahatsız eder. Bakalım bir dahaki sefere Suzan'dan izin koparabilecek mi?

Çağla'daki değişiklik Ahmet'in dikkatini çekmeye başlamıştır. Artık en azından didişmeden durabilmektedirler. Oysaki Fikret Bey bu durumdan rahatsızdır.

Necdet, babasının Fikret Bey ile Ahmet hakkında yaptığı anlaşmaya şahit olur. Bir de üstüne Arif ve Zekeriya'nın kötü davranışlarını görünce, Ahmet abisi için bir şeyler yapmaya karar verir.

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GEÇEN HAFTA NELER YAŞANMIŞTI?

Arif ve Zekeriya'nın yirmi beş sene önce Bodrum'daki Kebapçılar Kongresi'nde oda arkadaşları olan Yakup çıkagelir. Arif ve Zekeriya'nın İtalyan kızlarla olan ilişkisini bilmesi bir yana, boşboğaz bir adamdır Yakup… Arif ve Zekeriya'nın eşlerinin yanında bir pot kırmadan önce Yakup'u bir an önce göndermesi gerekmektedir.

Azra'yı kaybetmesi bir yana, yaptığı fedakârlıktan habersiz olan ailesi ve sevdikleri Ahmet'e sırt çevirmiştir. Bir tek Çağla onu yalnız bırakmamakta, destek olmaktadır. Ama bir de üzerine Azra'yı Zola'ya isteyecekleri haberi gelince Ahmet tamamen yıkılır.