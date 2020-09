Artık Azize'nin alacağı intikamın eli olmak istemeyen ve intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar verir. Bu karar Şadoğlu ailesinde kabul görür ancak Elif'in ölümünden sonra derin bir yasa boğulan Azize Aslanbey'in iki aile için çok farklı planları vardır. Torununun ölümünden sonra ailesinden daha fazla kayıp vermek istemeyen Azize son kez Miran'ı kullanarak her şeyi bitirmeye ant içer fakat bunca yıl öldü bilinen Sultan'ın oğlu Aslan Aslanbey geçmişiyle ilgili her şeyi öğrenmiş ve adaleti sağlamak için atalarının topraklarına geri dönmüştür. Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okuyacaktır.

HERCAİ 39. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 38. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir! Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider. Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.