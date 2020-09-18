Beni Bırakma'nın yeni bölümünde neler olacak?

Kadrosuna birçok yeni oyuncuyu dahil eden Beni Bırakma'nın 446. bölümünde Leyla ölen annesinin acısıyla Tarık'ın karşısına çıkmış, Meltem ve Tarık'ın düğününü adeta basmış, ona "baba" diye seslenmiştir. Arzu ve Meltem Tarık'ın onu dinlemesine engel olmak ister. Tarık, Leyla'yla konuşmak istese de Firuze'nin Leyla'yı almaya gelmesi buna engel olur. Neler olduğuyla ilgili Firuze'yle konuşan fakat yanıt alamayan Tarık, Ayşegül'ün öldüğünü öğrenmesiyle birlikte kafasında parçaları birleştirir ve kendinden bir şey sakladığı düşüncesiyle Arzu'nun karşısına çıkar. Firuze'nin evinde adeta bir bayram hazırlığı vardır. Leman, Firuze ve Gönül oldukça sabırsızdır. Yusuf askerden döner, Gönül ve Yusuf yeniden birbirine kavuşur. Leyla'yı ise oldukça büyük bir sürpriz beklemektedir.

Beni Bırakma'nın Salı günü yayınlanacak 447. bölümünde ise Leyla evine gelip kendisine kızı olup olmadığını soran Tarık'a öfkeli davranır. Annesiyle birlikte Sayar'lardan para koparmak için yalan söylediklerini, aslında kızı olmadığını söyleyerek onu başından savar. Yine de annesine verdiği sözler nedeniyle içi rahat değildir. Tarık durumdan emin olmak ister, Leyla'nın doğum belgelerine ulaşması için adam görevlendirir. Meltem bunu duyar ve Tarık'ın belgelere ulaşmasını engellemek için plan yapar. Meltem'in çabaları Orhan'ın da kulağına gider. Orhan'ın Sayar'ların evinde olan biteni öğrenmek için çeşitli yöntemleri vardır.