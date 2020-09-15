Beni Bırakma'nın yeni bölümünde neler olacak?

Aile olmanın, sadakatin, aşk ve ihanetin tekrar sınandığı günlük dizi Beni Bırakma, merakla beklenen yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

Kadrosuna birçok yeni oyuncuyu dahil eden dizinin 443. Bölümünde Tarık, Leyla'nın varlığından habersiz kendini işlerine adar. Meltem bu sırada Ayşegül ve Leyla'yı Tarık'tan uzak tutmak için cüretkâr bir hamle yapar.

Arzu ise Orhan'ın planını bozup onu ailesinden uzak tutabilmek için son bir hamle yapar. Tarık'ın beklenmedik hamlesiyle hayal kırıklığı son bulan Firuze heyecanla işine odaklanır. Ancak Firuze'nin gördüğü değeri sindiremeyenler olacaktır. Tüm bunların dışında Leyla kabına sığmaz gençliğiyle büyük bir adım atmaya kalkar. Firuze'nin bunu engellemesi gerekecektir.

444.Bölüm:

Tarık büyük ortaklık anlaşmalarının yoğunluğuyla baş etmeye çalışırken Ayşegül'ün karşısına çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşar. Ayşegül, Tarık'a her şeyi anlatmaya karar vermiştir. Ancak Meltem'in gerçek yüzünü gösterdiği korkunç planı olaya başka bir boyut katar. Firuze son anda Leyla'yı engelleyebilmiştir ancak Leyla'nın yaşayacağı büyük yıkımı engelleme şansı olmayacaktır. Yaşanan felaketin ardından Leyla, Firuze ve tüm ailenin yaşamı tamamen değişmek zorunda kalacaktır.