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GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNDE BU HAFTA

Arif ve Zekeriya taşıdıkları sırrın yükünden çok yorulmuşlardır. "Ne olursa olsun" deyip eşleri Hacer ve Nuriye'ye itiraf etmeye karar verirler. Ne var ki Hacer ve Nuriye dinlemek bile istemezler. Çünkü Azra'nın gidişiyle beraber her ikisi de yeterince üzgündür, daha fazla üzüntüye yer yoktur yüreklerinde…

Azra'nın gidişi sadece Nuriye ve Hacer'i değil, başta Ahmet olmak üzere herkesi derinden yaralamıştır. Azra geri dönsün isterler ama nasıl yapacaklarını bilmezler. Bakalım Azra'yı geri döndüren Ahmet'in aşkı mı olacaktır yoksa Zola'nın aşkı mı?

GENÇLİĞİM EYVAH 14. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

GEÇEN HAFTA NELER YAŞANMIŞTI?

Ailesinin dağılmaması için Azra'dan vazgeçmek zorunda kalan Ahmet, perişan olur. Ahmet'in son dakikada evlilikten vazgeçmesinin şokunu yaşayan Azra, karşısına çıkıp hesap sorar ve Ahmet'i terk eder. Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın peşindeki İtalyan Mafyasıyla karşı karşıya gelir. Oğullarına sahip çıkan Arif ve Zekeriya, İtalyan Mafyanın elinden Çavi ve Zola'yı kurtarmaya çalışır.