Şans Kapıyı Çalınca yeni formatı ve yeni sunucusuyla geliyor!

Şans Kapıyı Çalınca yeni sunucusu Emre Altuğ ve yepyeni formatıyla Salı akşamları atv ekranlarında seyircileriyle yeniden buluşmak için gün sayıyor!

Emre Altuğ'un stüdyodaki renkli sunumu; yarışmacıların evlerinde ve kuliste ise Berna Keklikler'in sempatik tavırları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.

Yeni formatta iki aile ucunda 50 Bin TL'lik büyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda kıyasıya mücadele edecek. Sürpriz oyunların puan değeri arttıkça ve finale yaklaştıkça yarışmanın da heyecanı katlanarak artacak. Büyük ödülü kazanmak için yapılması gereken tek şey eve getirilen oyuna iyi çalışmak. Sonrasında bu oyunu stüdyoda ve ekran başındaki milyonların önünde başarıyla tamamlamak. Bu yarışmada en büyük destekçi ise yarışmacının ailesi!

Emre Altuğ'un sunumuyla "Şans Kapıyı Çalınca" 15 Eylül Salı akşamı saat 22.00'de atv'de!

