Beni Bırakma kaldığı yerden devam ediyor!

İki sezondur atv ekranında hafta içi her gün ekranlara gelen "Beni Bırakma" 14 Eylül Pazartesi günü, kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerini Esengül Aypek, Emrah Akduman, Fatih Gühan'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosuna bu sezon Hazal Eylül Çelik, Gökberk Yıldırım, Eda Nur Gülbudak, Emine Koyuncular ve Buğra Gündoğdu dâhil oldu. Çekimleri Ankara'da gerçekleşen dizinin yapımını Focus Film, yapımcılığını ise Nilgün Sağyaşar, Ayşe Medran üstleniyor.

Dizinin üçüncü sezonunda, Sayar ailesinde sular durulmuş, aile kayıplarının ardından, acı da olsa yeni bir hayata başlar…

Tarık ve Meltem'in düğün gününde beklenmedik bir şey olacak ve Tarık'ın mazisinden gelen esrarengiz yabancı tüm dengeleri alt üst edecek. Annesinin sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte hayatı değişecek olan Tarık, annesini affedebilecek midir?

Yıllar süren çabalarının sonunda, aşık olduğu Tarık'la evlenmeyi başaran Meltem, herkesin hayatına dokunan bu yabancı karşısında neler yapacak?

Sevgi ve aşkın nelerle mücadele edebileceğini gönüllere kazıyan Beni Bırakma, 14 Eylül Pazartesi günü, saat 14.00'te 3.sezonuyla atv ekranlarında olacak!