09 Eylül 2020, Çarşamba
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Maria ile Mustafa 1.bölümüyle yeniden ekranlara geliyor!

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi , ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Çekimleri Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen, başrollerini İntepe, Jessica May ve 'in paylaştığı "Maria ile Mustafa" kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için 1.bölümüyle yeniden ekranlara geliyor!

MEDYA
Giriş Tarihi: 09.09.2020
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Maria ile Mustafa 1.bölümüyle yeniden ekranlara geliyor!

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır.

Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar.

Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!

Maria ile Mustafa 2. yeni bölüm fragmanı izle MARİA İLE MUSTAFA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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