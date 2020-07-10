İslam, edebiyat, fikir içeriklerinin merkezi: Fikriyat ve VAV radyo
Turkuvaz Medya'nın İslam, edebiyat, fikir, tarih ve kültür, sanat durakları TV ve gazetelerde olduğu gibi radyo ve dijital ortamlarda da takipçileriyle buluşuyor. Özgün içeriklerle tarih, kültür, edebiyat ve dini konuların etkili dijital merkezi fikriyat.com ve 24 saat Kuran-ı Kerim, Hadis-i Şerif ve dua dinlemek isteyenlerin radyosu Vav Radyoyu tüm sosyal medya mecralarından takip edebilirsiniz.
FİKİR DÜNYANIZIN ÖZGÜN İÇERİK ÜRETİCİSİ: FİKRİYAT.COM
Yayın hayatına 2017 yılında başlayan fikriyat.com, fikir, düşünce, kültür, edebiyat, akademi, sinema, ilahiyat, gündem, İslam gibi farklı kategorileriyle dijital medyaya yeni bir soluk getirdi. Site takipçilerine alanında Türkiye'nin en önemli otoritesi olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunuyor.
Fikriyat.com, İslam'a dair hayata dokunan en doğru ve güvenilir ilmihal bilgileri, fikir hayatına yön veren yazı, özel dosya ve videolarıyla dijital medyada ayrıcalıklı bir yer ediniyor.
Fikir ve düşüncenin referans sitesi fikriyat.com, Osmanlıca dersleri gibi İslam medeniyetine dair eğitici ve öğretici yayınlarıyla okurlarına zenginlik katan ayrıcalıklar sunuyor.
FİKRİYAT'IN SOSYAL MEDYA ADRESLERİ
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KULAKTAN KALBE: VAV RADYO
24 saat Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif ve dua dinlemek isteyenler VAV RADYO size yeter.
"Kur'an'ın Sesi vav RADYO"da; Özel seslendirmelerle hazırlanan Kuran-ı Kerim meali, mealli Kur'an-ı Kerim hatimleri, Hz. Muhammed'in hayatı, Kur'an'dan kıssalar, Ashab-ı Kiram'dan örnekler, büyük İslam alimlerinin kısa hikayeleri ve sağlam kaynaklardan temel İslami bilgiler de dinleyenlere ulaştırılıyor.
Alanında yetkin isimlerin konuk olduğu programlarda tarih, düşünce ve hayata dair hoş sohbetler dinleyiciler ile buluşurken, gönül kapımızı aralayan ilahiler ile kulaktan kalbe yolculuk da vav RADYO'da.
Karasal yayınla evde, iş yerinde, aracınızda rahatça dinleyeceğiniz radyonuza; cep telefonu ve tabletinize indireceğiniz akıllı telefon uygulaması ile de kolayca erişilebiliyor.
VAV RADYO'NUN SOSYAL MEDYA ADRESLERİ
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