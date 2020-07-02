Türkiye nefesini tutup Müge Anlı izledi! Tüm dizi ve programları geride bıraktı!
Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, en yüksek izlenme oranıyla ekrana damga vurdu. Giresun’un Bulancak ilçesinde kaybolan ve 68 saat sonra cansız bedenine ulaşılan minik İkranur Tirsi olayının işlendiği program reytinglere damga vurarak tüm dizi ve programları geride bıraktı.
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, en yüksek izlenme oranı ve payı alan yapım oldu. Tüm Kişiler' de %4,98 izlenme oranı ve %33,18 izlenme payı ile birinci olurken, AB Sosyal Statü'de %25.55 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde ise %33,37 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.
TÜRKİYE MİNİK İKRANUR'A AĞLADI
Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıktıktan sonra haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi bulmak için canlı yayına gelen İkranur'un ailesi, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Giresun Jandarma Timleri şüphelenilen alanı hem karadan hem de drone ile havadan taradı.
Yaklaşık 170 kişilik ekip ve kadavra köpekleri iz sürerek dere yatakları ve fındık bahçelerini taramıştı. Kaybından dört gün geçtikten sonra İkranur Tirsi'nin cansız bedeni evinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında bulundu. İkranur Tirsi'nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi.
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