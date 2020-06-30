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Atv’den yeni dizi: ‘Maria ile Mustafa’

Atv ekranlarının yeni dizisi ‘’nın cast çalışmaları tamamlandı. ‘Dizi Atv’de izlenir’ sloganıyla yıllardır efsane olmuş dizileri ekranlara getiren Atv’nin yeni dizisi ‘Maria ile Mustafa’, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırdı. Yabancı bir kızla Türk bir gencin yoğun ve heyecanlı aşkına konu olan “Maria ile Mustafa” çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

MEDYA
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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ATV’DEN YENİ DİZİ: ‘MARİA İLE MUSTAFA’

Dizi atv'de izlenir sloganını her defasında yineleyen atv, izleyiciyi ekrana bağlayacak yeni bir dizi daha ekranlara getirmek için hazırlanıyor.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, ''nın cast çalışmaları tamamlandı. İntepe, Jessica May ve 'in başrollerini paylaştığı projede Ezgi Çelik, , Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

Çekimleri Kapadokya Ürgüp'te başlayacak olan dizinin yönetmen koltuğuna usta yönetmen Faruk Teber oturuyor.

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Yabancı bir kızla Türk bir gencin yoğun ve heyecanlı aşkına konu olan "Maria ile Mustafa" çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Maria ile Mustafa" yakında atv'de…


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