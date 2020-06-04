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Arslanbek Sultanbekov'dan Kuruluş Osman'a özel 'Osman Bey' marşı! |Video

Atv'nin rekortmen dizisi 'da  sürprizi yaşandı. Dumbranınn ustası Sultanbekov, yayınlanacak yeni bölüme özel ' Marşı' besteledi. Marş ‘Kuruluş Osman’ın 24’üncü bölümünde ilk kez görücüye çıktı.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020
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ARSLANBEK SULTANBEKOV’DAN OSMAN BEY MARŞI

Dombranın ustası 'un Bozdağ Müzik tarafından yayınlanacak yeni albümünde de yer alacak ve diziye özel bestelenen ' Marşı", ''ın 24'üncü bölümünde ilk kez görücüye çıktı.

Arslanbek Sultanbekov'dan Kuruluş Osman'a özel 'Osman Bey' marşı! |Video KURULUŞ OSMAN'A ÖZEL 'OSMAN BEY' MARŞI! |VİDEO

Osman Bey ve Bala Hatun'un düğünü için Kayı obasında kurulan toy sahnesine Ozan rolüyle konuk olan Arslanbek Sultanbekov, 'Osman Bey' marşını ilk kez seslendirdi. Sultanbekov'un 'Osman Bey' marşı sosyal medyada büyük beğeniyle karşılandı.

Arslanbek Sultanbekov'un özgün yorumuyla beğeni toplayan 'Osman Bey' çalışması, 200'den fazla dijital mecrada müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

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