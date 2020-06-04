Dombranın ustası Arslanbek Sultanbekov'un Bozdağ Müzik tarafından yayınlanacak yeni albümünde de yer alacak ve diziye özel bestelenen 'Osman Bey Marşı", 'Kuruluş Osman'ın 24'üncü bölümünde ilk kez görücüye çıktı.

Osman Bey ve Bala Hatun'un düğünü için Kayı obasında kurulan toy sahnesine Ozan rolüyle konuk olan Arslanbek Sultanbekov, 'Osman Bey' marşını ilk kez seslendirdi. Sultanbekov'un 'Osman Bey' marşı sosyal medyada büyük beğeniyle karşılandı.

Arslanbek Sultanbekov'un özgün yorumuyla beğeni toplayan 'Osman Bey' çalışması, 200'den fazla dijital mecrada müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

