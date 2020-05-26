Müge Anlı ile Tatlı Sert kaldığı yerden devam ediyor! Hasret sona eriyor
Atv’nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süre önce ekranlara ara vermişti. Müge Anlı’nın ekrana geri döneceği tarih belli oldu. 2008 yılından bu yana hafta içi her gün ekrana gelen ve bugüne kadar sayısız faili meçhul cinayetin aydınlatılmasına, kayıpların bulunmasına yardım eden Müge Anlı Atv ekranlarında izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı'nın yeni bölümü ne zaman? İşte Müge Anlı'nın ekranlara döneceği o tarih.
Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 1 Haziran Pazartesi günü atv ekranında kaldığı yerden, izleyicisiyle buluşacak.
Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını yine Müge Anlı'da bulacak.
Her sezon yaptıklarıyla gündemi oluşturan Müge Anlı büyük başarılara imza atmaya devam edecek, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.
Çok konuşulan, gündem oluşturan program Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Haziran Pazartesi sabahı canlı yayınla saat 10.00'da atv'de
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