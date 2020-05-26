26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Medya Haberleri Müge Anlı ile Tatlı Sert kaldığı yerden devam ediyor! Hasret sona eriyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert kaldığı yerden devam ediyor! Hasret sona eriyor

Atv’nin fenomen programı ile Tatlı Sert koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süre önce ekranlara ara vermişti. Müge Anlı’nın ekrana geri döneceği tarih belli oldu. 2008 yılından bu yana hafta içi her gün ekrana gelen ve bugüne kadar sayısız faili meçhul cinayetin aydınlatılmasına, kayıpların bulunmasına yardım eden Müge Anlı Atv ekranlarında izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı'nın yeni bölümü ne zaman? İşte Müge Anlı'nın ekranlara döneceği o tarih.

MEDYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
ABONE OL
HASRET SONA ERİYOR! MÜGE ANLI GERİ DÖNÜYOR

Sabah kuşağının en çok izlenen programı " ile Tatlı Sert", 1 Haziran Pazartesi günü atv ekranında kaldığı yerden, izleyicisiyle buluşacak.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını yine Müge Anlı'da bulacak.

Her sezon yaptıklarıyla gündemi oluşturan Müge Anlı büyük başarılara imza atmaya devam edecek, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

Çok konuşulan, gündem oluşturan program 1 Haziran Pazartesi sabahı canlı yayınla saat 10.00'da atv'de

DİĞER MEDYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA