Nihat Hatipoğlu vatandaşa yol gösterdi: Hesabı Allah’a bırak test yaptırma!
ATV ekranlarında bu yılda sahur ve iftar programı yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle programı stüdyoda yapıyor. Vatandaşların sosyal medya üzerinden gönderdiği soruları yanıtlayan Hatipoğlu, sahur programında bir vatandaşa yol gösterdi. Hatipoğlu, “Eşimi uygunsuz vaziyette yakaladım. Boşandık. Ailem ‘Çocuklarına DNA testi yaptır’ diye baskı yapıyor. Ne yapayım?” diyen vatandaşa tavsiyede bulundu. İşte Nihat Hatipoğlu’nun yanıtı...
ATV ekranlarında sahur ve iftar programlarında vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, iki çocuğu olan bir babaya yol gösterdi.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na sahur programında iki çocuğu olan bir baba bağlanarak "Eşimi uygunsuz vaziyette yakaladım. Boşandık. Sonrasında aile fertlerim çocuklarıma DNA testi istiyorlar. Bana baskı yapıyorlar. Eğer çocuklar benden değilse hem kendimin, hem de çocukların dünyasını yıkacağım. Aile fertleri benim çocuklarımın vebalini alıyorlar mı?" diye sordu.
"HESABI ALLAHA BIRAKIN"
Hatipoğlu, "Eşin yanlış bir şey yaptıysa o yanlışıyla birlikte Allah'ın huzuruna gider. Ortada çocukların hayatı var. Annenin, babanın hayatı var. Benim size tavsiyem çocuklarınızı üzmeyin. Böyle bir şeye girişmeyin, hesabı Allah'a bırakın. Kafanızdan her şeyi atın, aklınıza başka bir şey getirmeyin. Hesapları Allah görür. İnsanlar hakkında hüküm vermek, gizli zina ediyor diye ilan etmek ne demek! Bir insanın hatası olabilir. Siz merhamet etmeye çalışın" diye cevap verdi.
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