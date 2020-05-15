“Esra Erol’da” reyting yarışında rakiplerini geride bıraktı!
Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol, rakiplerine fark attı. Programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ederken rakiplerine fırsat vermeden gündüz kuşağının birincisi oldu.
Yayına hız kesmeden devam eden Esra Erol yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde, Mayıs ayının ilk on beş günü süresince aldığı reyting ve izlenme oranlarıyla, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde rakiplerine fırsat vermeden gündüz kuşağının birincisi oldu.
Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı olan Esra Erol'da doğal sunumu, içten tavrı, konulara objektif yaklaşımı ile olayları aydınlatmaya, kayıpları sevdikleriyle buluşturmaya kaldığı yerden devam ediyor.
Programda bugüne dek; birçok faili meçhul olayı büyük bir titizlikle araştırarak aydınlığa kavuşturdu. Birçok kayıp bulundu ve yakınları ile buluştu. Öte yandan; ailesine kavuşmak için yıllarca beklemiş, kardeşinden, torunundan yıllarca haber alamamış, anne ve babasının sesini dahi duymamış hasret çekenleri birbiriyle buluşturan Esra Erol, aydınlanmamış birçok dosyayı ele alarak sonuca ulaştırmaya devam ediyor…
Esra Erol'da hafta içi her gün canlı yayınla Atv ekranlarında!
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