Nihat Hatipoğlu ile İftar’da tüyleri diken diken eden hikaye! Mezarcının mezarda yaşadığı ilginç olay!
Ramazan ayı boyunca ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında ibret verici bir hikaye anlatıldı. 30 yıldır mezarcı olan bir vatandaş, Hatipoğlu'na gönderdiği videolu mesajda anlattıklarıyla ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.
ATV'de yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programına video gönderen bir mezarcının anlattıkları ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.
''MEZARA YILAN GİRMİŞ''
30 yıldır mezarcı olduğunu belirten vatandaş, bir gün mezar yaparken büyük bir yılan gördüğünü belirterek "Mezarın yarısına kadar girmişti. Oraya kısılmış ölmüş. Deliği biraz genişleterek yılanı çıkartım. O esnada mezardaki kadının kefenini de gördüm. Öldüğü 5 sene olmasına rağmen kefeni bembeyaz, tahtaları bile çürümemiş. Onu görünce çok duygulandım ve mezar başında uzun süre ağladım" ifadelerini kullandı.
"ABDESTSİZ YERE BASMAZMIŞ"
Bu olaydan sonra kadınla ilgili detaylı bir araştırma yaptığını belirten mezarcı, "Kadın, abdestsiz yere basmazmış. Kocasının önünü kesinlikle kesmezmiş. Elinden geldiğince de fakir fukaraya yardım etmiş" dedi.
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