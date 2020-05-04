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Nihat Hatipoğlu ile İftar’da tüyleri diken diken eden hikaye! Mezarcının mezarda yaşadığı ilginç olay!

Ramazan ayı boyunca ekranlarında yayınlanan ile İftar programında ibret verici bir hikaye anlatıldı. 30 yıldır mezarcı olan bir vatandaş, Hatipoğlu'na gönderdiği videolu mesajda anlattıklarıyla ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR’DA TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN HİKAYE!

'de yayınlanan ile İftar programına video gönderen bir mezarcının anlattıkları ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.

Nihat Hatipoğlu ile İftar’da tüyleri diken diken eden hikaye! Mezarcının mezarda yaşadığı ilginç olay! NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR'DA İBRET VEREN HİKAYE!

''MEZARA YILAN GİRMİŞ''

30 yıldır mezarcı olduğunu belirten vatandaş, bir gün mezar yaparken büyük bir yılan gördüğünü belirterek "Mezarın yarısına kadar girmişti. Oraya kısılmış ölmüş. Deliği biraz genişleterek yılanı çıkartım. O esnada mezardaki kadının kefenini de gördüm. Öldüğü 5 sene olmasına rağmen kefeni bembeyaz, tahtaları bile çürümemiş. Onu görünce çok duygulandım ve mezar başında uzun süre ağladım" ifadelerini kullandı.

"ABDESTSİZ YERE BASMAZMIŞ"

Bu olaydan sonra kadınla ilgili detaylı bir araştırma yaptığını belirten mezarcı, "Kadın, abdestsiz yere basmazmış. Kocasının önünü kesinlikle kesmezmiş. Elinden geldiğince de fakir fukaraya yardım etmiş" dedi.

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