TRT dizisi ‘Tutunamayanlar’ın ismi değişti
TRT 1’in komedi dizisi Tutunamayanlar, koronavirüs salgını nedeniyle evden çekilmeye başlandı. Uzaktan çekilen ve seyircisiyle evden buluşacak olan dizinin adı da değiştirildi.
TRT 1'in sevilen komedi dizisi Tutunamayanlar'ın 14 Nisan Salı akşamı 13. bölümü yayınlandı. Çekimlerine 3 hafta önce ara verilen dizinin stok bölümleri bitmiş oldu.
Koronavirüs salgını ile birlikte çekimlerin durdurulmasıyla yapımcılar çareyi dizi setlerini eve taşımakta buldu. Tutunamayanlar dizisi de, seyircisiyle "evden" buluşma kararı aldı.
İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ
Absürt komedi tarzındaki dizi Tutunamayanlar'ın çekimlerine strelizasyon çalışmalarının yapıldığı 2 mekanda devam etme kararı alındı. Teknik ekipler ise bir kaç gün arayla gelerek kablosuz ağ üzerinden yönetilebilen kameraları ve teknik ekipmanları mekana yerleştirdi. Dizi oyuncularının evlerine yapım şirketi tarafından kamera, ışık ve ses ekipmanları gönderildi.
Başrolünü Doğu Demirkol ve Ecem Çeşmioğlu'nun paylaştığı dizinin ismi çekimlerine uygun olarak değiştirildi. Dizi yayınlandığı sürede "Tutunamayanlar Çevrimiçi" adıyla seyircisiyle buluşacak.
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