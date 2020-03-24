Survivor'da Acun Ilıcalı'nın koronavirüs açıklaması şoke etti
Survivor yarışmasında dünyada hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (corona virus) paniği yaşandı. Programın sunucusu Acun Ilıcalı 26. yeni bölümde dünyadaki yaşanan küresel salgınla ilgili yarışmacılarla bilgiler paylaştı. Ilıcalı'nın Dominik'te dünyayı etkisi altına alan virüsle ilgili açıklamasının ardından yarışmacılar arasında kısa süreli panik yaşandı. Öte yandan Acun Ilıcalı alınan tedbirler nedeniyle Türkiye'ye dönemediğini açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan ve şu anada kadar 192 ülkede görülen 350 binden fazla kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (corona virüs) küresel salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Survivor programı için Dominik'e giden Acun Ilıcalı, Türkiye'ye dönemediğini duyurdu. Alınan önemler kapsamında birçok ülkeye yapılan uçuşların durdurulmasından dolayı Acun Ilıcalı şunları söyledi;
Ben haftada bir kere Türkiye'ye geliyordum ama artık ben de hiç gelemiyorum. Tüm ekibimde burada çünkü dışarıda çekimlerimizde vardı onları iptal ettik herkesi buraya çağırdık. Survivor'ın yeni bölümünde, Acun Ilıcalı 'acil durum konseyi' diye adlandırdığı konseyde yarışmacılara koronavirüs salgınını ilk kez duyurdu.
Koronavirüsünün dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştığını belirten Ilıcalı yarışmacıları bilgilendirdi. Haberi öğrenen yarışmacılar büyük şok yaşadı.
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