Hercai 37. bölüm canlı izle! | Hercai yeni bölüm tek parça canlı izle!
Hercai 37. yeni bölüm tek parça canlı izle! Hercai son bölüm izle! | ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Hayranları tarafından büyük beğeni alan Hercai dizisinde bu hafta, Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvar. Verdiği kararın ardından nereden başlayacağını bilemeyen Reyyan'a destek Fırat'tan gelir. İşte Hercai 37. bölümü canlı izleme yolu...
Hercai 37. yeni bölüm canlı izle! ATV'nin büyük beğeni alan dizisi Hercai yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevenlerinden tam not olan Hercai dizisinde bu hafta, yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiler. Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvar. Verdiği kararın ardından nereden başlayacağını bilemeyen Reyyan'a destek Fırat'tan gelir. Mezarlıkta bulduğu nottan sonra Azize'nin kendisini kandırdığından emin olan Gönül babaannesiyle yüzleşmek ve oyununu ortaya çıkarmak için önemli bir hamle yapar.
Diğer yandan intikam planını yeniden canlandırmak isteyen Azize, Reyyan'ın üveyliğini kullanır ancak bu durum Reyyan ve Azize'nin karşı karşıya gelmesine neden olur. Ne olursa olsun Azize'nin durmayacağını, her fırsatta ailesine ve Miran'a zarar vereceğine bir kere daha emin olan Reyyan, Azize'ye meydan okur. Reyyan'ın güçlü duruşu karşısında ezilen Azize Aslanbey, bu sefer Reyyan'ı hiç beklemediği bir yerden vurmaya karar verir.
HERCAİ 37. BÖLÜM CANLI İZLE
HERCAİ 36. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR
Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır. Hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan'ın yardımına Şükran koşar. Hazar ve Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için bir arada hareket eder ama Reyyan'ın yaralarını sarmak hiç kolay olmayacaktır. Diğer yandan Nasuh, yaptıklarının bedelini ödemesi için Yaren'i Şadoğlu konağından götürür ve hak ettiğini yaşaması için onu kimsenin bilmediği bir yere kapatır. Reyyan ve Miran'ın hikayesinin başlangıcını bilmeyen Şükran, öğrendiklerinden sonra Miran'ı köy evinden kovar. Kendi hayatını başkalarının mutluluğu için hep yarım bırakan Reyyan, bundan sonra hak ettiği hayatı yaşayıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok önemli bir karar alır. Acaba Reyyan'ın aldığı bu karar Miran ve Hazar'ı nasıl etkileyecektir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MEDYA HABERLERİ
- Kuruluş Osman 15. bölüm izle | Kuruluş Osman yeni bölüm izle
- Esra Erol'da 19 Mart Perşembe tek parça izle
- Müge Anlı 20 Mart Cuma tek parça izle
- Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı izle!
- Özcan Eren’le ilgili kan donduran gelişme!
- Esra Erol'da 20 Mart Cuma tek parça izle
- Müge Anlı 19 Mart Perşembe tek parça izle
- Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha, Demir'i vurdu
- Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm izle!
- EDHO 160. yeni bölüm izle
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?
- Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? 2020 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili nedir?
- Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?
- Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?
- 20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Son dakika: 2020 Fındık desekleme parası yattı mı? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Tokat Niksar'da korkutan deprem! 20 Mart Kandilli son depremler
- Son dakika: TUS sonuçları açıklandı! 2020 TUS sınav sonuçları, kontenjanları ve taban puanları sorgulama
- Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?
- TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?