Hercai 37. bölüm canlı izle! | Hercai yeni bölüm tek parça canlı izle!

Hercai 37. yeni bölüm tek parça canlı izle! Hercai son bölüm izle! | ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Hayranları tarafından büyük beğeni alan Hercai dizisinde bu hafta, Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvar. Verdiği kararın ardından nereden başlayacağını bilemeyen Reyyan'a destek Fırat'tan gelir. İşte Hercai 37. bölümü canlı izleme yolu...

Hercai 37. yeni bölüm canlı izle! ATV'nin büyük beğeni alan dizisi Hercai yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevenlerinden tam not olan Hercai dizisinde bu hafta, yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiler. Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvar. Verdiği kararın ardından nereden başlayacağını bilemeyen Reyyan'a destek Fırat'tan gelir. Mezarlıkta bulduğu nottan sonra Azize'nin kendisini kandırdığından emin olan Gönül babaannesiyle yüzleşmek ve oyununu ortaya çıkarmak için önemli bir hamle yapar.

Diğer yandan intikam planını yeniden canlandırmak isteyen Azize, Reyyan'ın üveyliğini kullanır ancak bu durum Reyyan ve Azize'nin karşı karşıya gelmesine neden olur. Ne olursa olsun Azize'nin durmayacağını, her fırsatta ailesine ve Miran'a zarar vereceğine bir kere daha emin olan Reyyan, Azize'ye meydan okur. Reyyan'ın güçlü duruşu karşısında ezilen Azize Aslanbey, bu sefer Reyyan'ı hiç beklemediği bir yerden vurmaya karar verir.

HERCAİ 37. BÖLÜM CANLI İZLE

HERCAİ 36. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır. Hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan'ın yardımına Şükran koşar. Hazar ve Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için bir arada hareket eder ama Reyyan'ın yaralarını sarmak hiç kolay olmayacaktır. Diğer yandan Nasuh, yaptıklarının bedelini ödemesi için Yaren'i Şadoğlu konağından götürür ve hak ettiğini yaşaması için onu kimsenin bilmediği bir yere kapatır. Reyyan ve Miran'ın hikayesinin başlangıcını bilmeyen Şükran, öğrendiklerinden sonra Miran'ı köy evinden kovar. Kendi hayatını başkalarının mutluluğu için hep yarım bırakan Reyyan, bundan sonra hak ettiği hayatı yaşayıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok önemli bir karar alır. Acaba Reyyan'ın aldığı bu karar Miran ve Hazar'ı nasıl etkileyecektir?