Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova tek parça canlı izle - ATV

Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm tek parça canlı izle! ATV ekranlarında her perşembe reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan dorukta! 59. bölümde Demir'i vuran Züleyha bu hafta mahkemeye çıkacak. Demir'in yaşam mücadelesi devam ederken, Hünkar hiç beklenmeyen bir dostluk eliyle Züleyha'yı ziyarete de gider. Bir Zamanlar Çukurova hayranları 60. bölümü canlı izlemek için araştırmalara başladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izleme linki...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova 60. bölüm izle | ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova diziseverleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hayranları tarafından Bir Zamanlar Çukurova canlı izleme yöntemleri araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova 60. bölümünü canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 60. BÖLÜM CANLI İZLE - ATV

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 60. YENİ BÖLÜMÜNDE BU HAFTA



ZÜLEYHA ŞİMDİ DE CEZAEVİNDE Mİ ÇİLE ÇEKECEK?

Yaşadıklarına, kendisine yapılanlara ve en çok da evlatlarından ayrılmaya daha fazla dayanamayan Züleyha, Fekeli'nin silahını kapar ve soluğu konakta alır! Demir, Züleyha'nın silahından çıkan kurşunlarla yere yığılır! Demir ameliyathaneye giderken, Züleyha da ellerinden kelepçe ile jandarmaların arasında cezaevine gönderilir. Yıllar önce çiftlikten jandarma eşliğinde Yılmaz götürülmüştü. Bu kez Yılmaz, gider aracın arkasından koşar, Adeta tarih tekerrür etmektedir.

ZÜLEYHA VE HÜNKAR İLK KEZ AYNI NOKTADA!

Züleyha, evlatlarından ayrı kalmanın acısıyla haykırarak konağı terk ederken, Hünkar da evlat acısıyla gözyaşları içinde hastaneye koşacaktır. Hünkar'ı evlat sınavında hiç yalnız bırakmayan ise tesadüfen orada bulunan Fekeli olacaktır. Demir'in yaşam mücadelesi devam ederken, Hünkar hiç beklenmeyen bir dostluk eliyle Züleyha'yı ziyarete de gider. Bir yandan Yılmaz, bir yandan Hünkar ve onlardan tüm hikayeyi dinleyen Savcı Jülide, Züleyha'yı kurtarmak için uğraşırlar ama içerde de zor bir hayat vardır. Züleyha, sessiz kalmak istese de hayat onu, içerde de zorlu bir mücadeleye sokacaktır. Züleyha'nın ise artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır.

MÜJGAN, ZÜLEYA SINAVINI VEREBİLECEK Mİ?

Bir yandan olan bitene üzülse de bir yandan hala kendini haklı bulan Müjgan, artık Behice cephesini de kaybetmiştir. Züleyha'nın dikkat çekmek için Demir'i vurduğunu söyleyen Müjgan'a kendi halası bile artık itibar etmeyecektir. Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için çabalarken, Müjgan da evliliğini kurtarmak için çaba gösterecektir. Ancak yapacağı şey, kendisi dahil pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Züleyha perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir'in öfkesi dinecek gibi değildir. Züleyha'yı elleriyle öldürememiştir ama yaşatmaya da niyeti yoktur. Hünkar yine araya girmeye kalkar ama Demir'i kimse durduramaz. Züleyha bir kez daha çiftlikten uzaklaştırılır. Çiftlikte yaşaması da, kimsenin ona bir bardak su vermesi de yasaktır! Tüm bu yaşananlar Züleyha'ya en sonunda çaresizce ölümü seçtirecektir. Züleyha eline silah alıp, hayatını elinden alanların karşısına geçecek, kendi hayatında da vazgeçip, Adana'nın ortasında üzerine benzin dökecektir! Fekeli ve Hünkar bu kez de Züleyha için işbirliği yapmaya çalışacaktır. Yılmaz ise bir yandan Züleyha'ya el uzatabilmenin peşindedir bir yandan da Müjgan ve oğlunu bulması gerekmektedir. Müjgan, oğlunu, bavulunu ve pasaportunu alıp Amerika'ya gitmiştir. Tam da barış sağlandı darken, Demir Züleyha'dan, Yılmaz Müjgan'dan vazgeçmiştir! Çukurova'da şimdi aşkın her hali, yerini intikam dolu bir savaşa bırakmaktadır…