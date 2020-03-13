Hercai 36. bölüm izle! | Hercai yeni bölüm tek parça canlı izle! - ATV

Hercai 36. bölüm izle! Reyting rekortmeni Hercai 36. bölüm tek parça izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai son bölümünde; Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır. İşte Hercai 36. bölüm tek parça canlı izleme linki...

Hercai 36. bölüm tek parça kesintisiz izle! İlgiyle takip edilen Hercai yeni bölüm izle! Her cuma akşamı yepyeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai son bölümünde, Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır. Hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan'ın yardımına Şükran koşar. Hazar ve Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için bir arada hareket eder ama Reyyan'ın yaralarını sarmak hiç kolay olmayacaktır. Diğer yandan Nasuh, yaptıklarının bedelini ödemesi için Yaren'i Şadoğlu konağından götürür ve hak ettiğini yaşaması için onu kimsenin bilmediği bir yere kapatır. Reyyan ve Miran'ın hikayesinin başlangıcını bilmeyen Şükran, öğrendiklerinden sonra Miran'ı köy evinden kovar. Kendi hayatını başkalarının mutluluğu için hep yarım bırakan Reyyan, bundan sonra hak ettiği hayatı yaşayıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok önemli bir karar alır. Acaba Reyyan'ın aldığı bu karar Miran ve Hazar'ı nasıl etkileyecektir? İşte Hercai dizisi 36. bölüm izleme ekranı!

HERCAİ 36. BÖLÜM İZLE!

HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize'yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran'ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı değişmiştir. Yıllardır aynı gerçeğe inanan Azize ve Miran intikam hikayesinde girdikleri yol ayrımında bundan sonra birbirleriyle de savaşacaktır. Acaba Azize Aslanbey, Miran'ı yeniden kendi yolunda yürümesi için ikna edebilecek midir? Reyyan, Azize'nin konaktan gönderilmiş olmasının yeni tehlikelere gebe olacağından korkarken, bir yandan da yaptıklarından dolayı gitgide kendisinden uzaklaşan Miran'ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabalar. Babasının itirafıyla sarsılan Cihan, ailesini korumak uğruna bu sırrın açığa çıkmaması için Nasuh'u ikna etmeye çalışırken, Harun'la evlilik yolundan dönüşü olmadığını anlayan Yaren, tüm aileyi bir kere daha yıkıma uğratmak için Reyyan'ın üvey olduğunu açıklar.