Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm tek parça izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm kesintisiz izle! - ATV

Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle! | ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova tüm hızıyla devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta, ormanda terk edilen Züleyha perişan bir şekilde eve ulaşır ancak Demir'in öfkesi dinecek gibi değildir. Öte yandan Fekeli ve Hünkar bu kez de Züleyha için işbirliği yapmaya çalışacaktır. Yılmaz ise bir yandan Züleyha'ya el uzatabilmenin peşindedir bir yandan da Müjgan ve oğlunu bulması gerekmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm tek parça izleme yolları merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 59. bölümünde bu hafta; Züleyha perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir'in öfkesi dinecek gibi değildir. Züleyha'yı elleriyle öldürememiştir ama yaşatmaya da niyeti yoktur. Hünkar yine araya girmeye kalkar ama Demir'i kimse durduramaz. Züleyha bir kez daha çiftlikten uzaklaştırılır. Çiftlikte yaşaması da, kimsenin ona bir bardak su vermesi de yasaktır! Tüm bu yaşananlar Züleyha'ya en sonunda çaresizce ölümü seçtirecektir. Züleyha eline silah alıp, hayatını elinden alanların karşısına geçecek, kendi hayatında da vazgeçip, Adana'nın ortasında üzerine benzin dökecektir! Fekeli ve Hünkar bu kez de Züleyha için işbirliği yapmaya çalışacaktır. Yılmaz ise bir yandan Züleyha'ya el uzatabilmenin peşindedir bir yandan da Müjgan ve oğlunu bulması gerekmektedir. Müjgan, oğlunu, bavulunu ve pasaportunu alıp Amerika'ya gitmiştir. Tam da barış sağlandı darken, Demir Züleyha'dan, Yılmaz Müjgan'dan vazgeçmiştir! Çukurova'da şimdi aşkın her hali, yerini intikam dolu bir savaşa bırakmaktadır…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 59. BÖLÜM İZLE