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Ünlü astrolog Nuray Sayarı gözyaşlarına boğularak Başkan Erdoğan’dan yardım istedi!

MEDYA
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
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NURAY SAYARI GÖZYAŞLARI İÇİNDE BAŞKAN ERDOĞAN’DAN YARDIM İSTEDİ!

Ünlü astrolog , bugün katıldığı programda eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek Başkan Erdoğan’dan yardım istedi. Eşi tarafından tehdit edildiğini ve yıllardır aldatıldığını söyleyen Sayarı, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü Astrolog , bugün çıktığı canlı yayında 31 yıllık eşinden şiddet gördüğünü ve eşi tarafından tehdit edildiğini söyledi. Yaşadıklarını anlatan Sayarı yıllardır aldatıldığını söyleyerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü astrolog Nuray Sayarı canlı yayında itiraf etti! Eşim beni ölümle tehdit ediyor |Video ÜNLÜ İSİM CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ! EŞİM BENİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR |VİDEO

ZİNA DAVASI AÇACAK

31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan Nuray Sayarı, eşinin kendisini evli olan Filiz isimli bir kadınla yıllardır aldattığını söyledi. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Sayarı, zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

2 çocuk annesi Nuray Sayarı, kocasından ölüm tehdidi aldığını söyleyerek Başkan 'a seslendi. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Sayarı, "Can güvenliğim yok, ölüm tehdidi alıyorum ölürsem çocuklarıma sahip çıkın" dedi.

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Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ekrem bidonkafa ekrem bidonkafa

astroloji yardım etmemişmi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır2
cevapla 03.03.2020 13:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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