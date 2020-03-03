Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı, Yasak elma... 2 Mart Pazartesi reyting sonuçları belli oldu

Medyada güncel olarak takip edilen konular arasında reyting sonuçları yer almaya devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında sonucun en çok merak edildiği yapım Survivor olurken Kanal D ekranlarında Zalim İstanbul, ATV ekranlarında reyting rekortmeni Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv Sefirin Kızı ve Show Tv'de ise Çukur dizisigibi birçok kanalda dizi ve filmlerin olması gündemin yoğun geçtiğini gösterirken, vatandaşlar yayın akışını beğendikleri programların birinci olmasını istiyorlar. Günün dizileri ve filmleri sıralamada birinci olabilmek adına kıyasıya mücadele ederken 2 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Mart reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Milyonlarca televizyon izleyicisi 2 Mart reyting sonuçları için araştırmalarını yapmaya başladı. Yasak Elma, Çukur, Sefirin Kızı ve Zalim İstanbul gibi birbirinden iddialı diziler ile Survivor ve ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster gibi yarışma programları ekranlara gelen yeni bölümleri ile gelerek adeta birinci olmak için yarıştı.

Bu noktada, total, AB ve ABC gruplarında 2 Mart 2020 Pazartesi reyting sonuçları oldukça merak ediliyor.

Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi birinci oldu?

2 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İŞTE TOTALDE İLK 10 PROGRAM

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 CUKUR SHOW

3 SEFIRIN KIZI STAR

4 YASAK ELMA FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 YASAK ELMA (ÖZET) FOX

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SURVIVOR TV8

9 ZALIM ISTANBUL KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW

İŞTE AB GRUBU İLK 10 PROGRAM

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 YASAK ELMA FOX

3 SEFIRIN KIZI STAR

4 CUKUR SHOW

5 YASAK ELMA (ÖZET) FOX

6 SEFIRIN KIZI (ÖZET) STAR

7 SURVIVOR TV8

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SEKSENLER TRT 1

10 CUKUR (ÖZET) SHOW