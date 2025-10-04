Beyninde kitle tespit edilen Lara paylaştı: "Fedakarlığın karesi"

Kaynak: Instagram

"ZAYIFLIK VE İŞTAHSIZLIĞIMIN NEDENİ BUYMUŞ"

"Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız. Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşım Berivan Usta'ya gönülden teşekkür ederim."

"GERÇEK FEDAKARLIĞIN KARESİ"

Lara bu süreçte kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan babasına olan sevgisini dile getirdi. Babasıyla hastane odasında çekilen bir karesini yayınlayan Lara, şu notu düştü:

"Size buraya çıkarsız, gerçek fedakarlığın ve sevginin karesini bırakıyorum. Canım babam, hastane günlerim benim için gerçekten çok zordu. Tatil diye geldiğim Alanya'da günlerim hastanede geçti. Kaç saat uyuduğumu bilmesem de biliyorum ki ben bu uyuyana kadar babam başucumdan hiç ayrılmadı. Bu süreç beni bambaşka biri yaptı. Kimde ne kadar olduğumu, vefayı da vefasızlığı da gördüm. "

Daha sonra kendi videosunu yayınlayan Lara "Her doğan güneş yepyeni bir başlangıçtır. Güzel bir gün dilerim" notunu yazdı.

