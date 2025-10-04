04 Ekim 2025, Cumartesi
Beyninde kitle tespit edilen Lara paylaştı: "Fedakarlığın karesi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 06:22
Bir süredir beynindeki kitle sebebiyle tedavi gören ünlü şarkıcı Lara, son paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü isim hastanede yattığı süreçte kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan babasına olan duygularını dile getirdi.

Şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyninde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Tedavi sürecinda sık sık takipçileriyle dertleşen Lara, kendisine yalnız bırakmayan babasına olan sevgisini anlattı.

"BEYNİMDE KİTLE BELİRLENDİ"

Geçtiğimiz günlerde Sağlık durumu hakkında açıklama yapa Lara, şu ifadeleri kullandı: "Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir."

DESTEK MESAJI YAĞDI

"Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim." Lara'nın açıklamasının ardından sevenlerinden onlarca destek mesajı geldi.

"DUA VE MESAJLARINIZLA AYAĞA KALKIYORUM"

Tedavisi devam edilen Lara, hayranlarından gelen mesajların ardından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bu süreçte yaşadığı zorlu süreçten bahseden Lara, "Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, en kısa zamanda Allah'ımın izni ile sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsın sevenlerim. Sizleri çok seviyorum" dedi.

"KİTLE İYİ HUYLU ÇIKTI"

Geçtiğimiz günlerde tahlil sonucunu paylaşan Lara, güzel haberi vererek şunları söyledi:

"Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim.

"ZAYIFLIK VE İŞTAHSIZLIĞIMIN NEDENİ BUYMUŞ"

"Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız. Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşım Berivan Usta'ya gönülden teşekkür ederim."

"GERÇEK FEDAKARLIĞIN KARESİ"

Lara bu süreçte kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan babasına olan sevgisini dile getirdi. Babasıyla hastane odasında çekilen bir karesini yayınlayan Lara, şu notu düştü:

"Size buraya çıkarsız, gerçek fedakarlığın ve sevginin karesini bırakıyorum. Canım babam, hastane günlerim benim için gerçekten çok zordu. Tatil diye geldiğim Alanya'da günlerim hastanede geçti. Kaç saat uyuduğumu bilmesem de biliyorum ki ben bu uyuyana kadar babam başucumdan hiç ayrılmadı. Bu süreç beni bambaşka biri yaptı. Kimde ne kadar olduğumu, vefayı da vefasızlığı da gördüm. "

Daha sonra kendi videosunu yayınlayan Lara "Her doğan güneş yepyeni bir başlangıçtır. Güzel bir gün dilerim" notunu yazdı.

