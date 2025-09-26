26 Eylül 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Paylaşımlar peş peşe geldi

Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Paylaşımlar peş peşe geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 07:52 Güncelleme: 26.09.2025 09:09
ABONE OL
Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Paylaşımlar peş peşe geldi

Sanat dünyasının sevilen ismi Güllü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haberi, sanatçının oğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vefat haberiyle sevenlerini yasa boğan sanatçıya, ünlü dostlarından da peş peşe taziye mesajları geldi.

Sahne adıyla Güllü olarak bilinen ünlü şarkıcı Gül Tut, Çınarcık Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

ÜNLÜ ŞARKICI GÜLLÜ HAYATINI KAYBETTİ!

51 yaşındaki sanatçının vefat haberini oğlu duyurdu.

Güllü (Instagram ekran görüntüsü)Güllü (Instagram ekran görüntüsü)

ACI HABERİ DUYURDU

Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." dedi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

"ELİM BİR KAZA"

Oğlu, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." diye ekledi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

SANAT CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Acı haberin ardından ünlüler dünyasında da peş peşe taziye paylaşımları geldi. İşte o isimlerden bazıları...

Tuğçe Tayfur: Değerli sanatçımız Güllü hanımefendiye Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı dilerim.

Yağız Yılmaz: Yıllarca aynı sahneyi paylaştığım, konserlerde ve turnelerde omuz omuza olduğum değerli dostum, canım ablam Güllü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Acı tatlı birçok anı paylaştık. İntihar haberleri asılsızdır.

Mustafa Arapoğlu: Birlikte geçirdiğimiz güzel günleri unutmayacağım. Mekanın cennet olsun güzel ablam.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı.

Söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazandı. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara veren Güllü'nün iki çocuğu var. 2000'de boşanan Güllü yeniden sahnelere döndü.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör