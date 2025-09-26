Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Paylaşımlar peş peşe geldi
Sanat dünyasının sevilen ismi Güllü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haberi, sanatçının oğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vefat haberiyle sevenlerini yasa boğan sanatçıya, ünlü dostlarından da peş peşe taziye mesajları geldi.
Sahne adıyla Güllü olarak bilinen ünlü şarkıcı Gül Tut, Çınarcık Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
51 yaşındaki sanatçının vefat haberini oğlu duyurdu.
ACI HABERİ DUYURDU
Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." dedi.
"ELİM BİR KAZA"
Oğlu, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." diye ekledi.
SANAT CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Acı haberin ardından ünlüler dünyasında da peş peşe taziye paylaşımları geldi. İşte o isimlerden bazıları...
Tuğçe Tayfur: Değerli sanatçımız Güllü hanımefendiye Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı dilerim.
Yağız Yılmaz: Yıllarca aynı sahneyi paylaştığım, konserlerde ve turnelerde omuz omuza olduğum değerli dostum, canım ablam Güllü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Acı tatlı birçok anı paylaştık. İntihar haberleri asılsızdır.
Mustafa Arapoğlu: Birlikte geçirdiğimiz güzel günleri unutmayacağım. Mekanın cennet olsun güzel ablam.
GÜLLÜ KİMDİR?
Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı.
Söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazandı. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara veren Güllü'nün iki çocuğu var. 2000'de boşanan Güllü yeniden sahnelere döndü.
