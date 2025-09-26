Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Paylaşımlar peş peşe geldi

"ELİM BİR KAZA"

Oğlu, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." diye ekledi.

Kaynak: Instagram