Acı haberi kızı duyurdu! Münir Özkul’un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Münir Özkul, 94 yıllık ömrü boyunca sinemaya damga vuran pek çok karaktere hayat verdi. Herkesin gönlüne taht kuran Özkul'un 2018 yılında hayatını kaybetmişti. Özkul'un merhum sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Acı haberi, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güner Özkul, açıklamasında "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.

