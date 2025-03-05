Sanatçı Özcan Deniz adliyede! Kaçak yapı soruşturması...

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sanatçı Özcan Deniz hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Sarıyer İlçesi Uskumruköy de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tesbiti üzerine İmar Kirliliğine neden olma ve Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Özcan Deniz şüpheli sıfatı ile ifadesi alınmak üzere 05.03 2025 Çarşamba günü saat 10.30 Cumhuriyet Başsavcılığı imar suçları bürosuna ifadeye çağrılmıştır."

ÖZCAN DENİZ ADLİYEDE!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosuna geldi.

Kaynak: DHA