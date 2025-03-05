05 Mart 2025, Çarşamba
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Sanatçı Özcan Deniz adliyede! Kaçak yapı soruşturması...

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 11:29 Güncelleme: 05.03.2025 11:32
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Sanatçı Özcan Deniz adliyede! Kaçak yapı soruşturması...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosuna geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sanatçı Özcan Deniz hakkında Sarıyer, Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sanatçı Özcan Deniz hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Sarıyer İlçesi Uskumruköy de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tesbiti üzerine İmar Kirliliğine neden olma ve Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Özcan Deniz şüpheli sıfatı ile ifadesi alınmak üzere 05.03 2025 Çarşamba günü saat 10.30 Cumhuriyet Başsavcılığı imar suçları bürosuna ifadeye çağrılmıştır."

ÖZCAN DENİZ ADLİYEDE!

ÖZCAN DENİZ ADLİYEDE!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosuna geldi.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

İfadesi alınmak üzere adliyeye gelen Özcan Deniz'in villalarının bulunduğu site havadan görüntülendi.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

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