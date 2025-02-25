Nutraxin sponsorluğunda Çağla Şıkel Londra Moda Haftası’nda Neslişah Yılmaz’ın defilesinde parladı

Uluslararası tanınan süpermodel Çağla Şıkel, kendisi için özel olarak tasarlanan iki büyüleyici couture kıyafetle sahneye adım attığında tüm gözler ona çevrildi.

Kusursuz yürüyüşü, zarafeti ve sahne hakimiyetiyle podyumu adeta fetheden Şıkel, İngiliz modaseverleri kendine hayran bıraktı.

Podyumdaki zarafeti ve kusursuz duruşuyla dünya basınının ilgi odağı olan süpermodel Çağla Şıkel, Nutraxin'in sağlıklı ve ışıltılı cilt vizyonunu mükemmel şekilde yansıttı.

Bu özel iş birliğiyle birlikte, bir Türk takviye markası ilk kez Londra Fashion Week'te podyumda yer alarak küresel moda ve güzellik dünyasında güçlü bir duruş sergiledi.

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