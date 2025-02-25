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Nutraxin sponsorluğunda Çağla Şıkel Londra Moda Haftası'nda Neslişah Yılmaz’ın defilesinde parladı

Giriş: 25.02.2025 15:56 Güncelleme: 25.02.2025 16:03
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Nutraxin sponsorluğunda Çağla Şıkel Londra Moda Haftası’nda Neslişah Yılmaz’ın defilesinde parladı

Londra Moda Haftası’nda, dünya devleri Huishan Zhang ve Burberry ile aynı takvimde açıklanan ünlü modacı Neslişah Yılmaz’ın defilesi, Nutraxin ana sponsorluğunda büyük ilgi gördü.

Uluslararası tanınan süpermodel Çağla Şıkel, kendisi için özel olarak tasarlanan iki büyüleyici couture kıyafetle sahneye adım attığında tüm gözler ona çevrildi.

NUTRAXİN SPONSORLUĞUNDA ÇAĞLA ŞIKEL LONDRA MODA HAFTASI'NDA

Kusursuz yürüyüşü, zarafeti ve sahne hakimiyetiyle podyumu adeta fetheden Şıkel, İngiliz modaseverleri kendine hayran bıraktı.

Nutraxin sponsorluğunda Çağla Şıkel Londra Moda Haftası’nda Neslişah Yılmaz’ın defilesinde parladı

Podyumdaki zarafeti ve kusursuz duruşuyla dünya basınının ilgi odağı olan süpermodel Çağla Şıkel, Nutraxin'in sağlıklı ve ışıltılı cilt vizyonunu mükemmel şekilde yansıttı.

Nutraxin sponsorluğunda Çağla Şıkel Londra Moda Haftası’nda Neslişah Yılmaz’ın defilesinde parladı

Bu özel iş birliğiyle birlikte, bir Türk takviye markası ilk kez Londra Fashion Week'te podyumda yer alarak küresel moda ve güzellik dünyasında güçlü bir duruş sergiledi.

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