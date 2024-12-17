Sağlık durumu merak ediliyordu! Ferdi Tayfur'un son durumu nasıl? | Başhekimi açıkladı
Türk müziğinin efsane isimlerinden olan 79 yaşındaki Ferdi Tayfur Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yüksek tansiyon şikayetiyle rahatsızlanıp iki gün önce hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının son sağlık durumuyla ilgili Hastane Başhekimi Sumur Gazezoğlu açıklamalarda bulundu. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Tayfur, ambulans uçakla Antalya'daki başka bir hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre,yüksek tansiyon nedeniyle Marmaris'teki evinde rahatsızlanan sanatçı, ilk olarak Marmaris ilçesinde bir hastaneye kaldırıldı.
Muğla'da bulunan özel hastanenin başhekimi, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Ancak aile üyeleri ve uzman doktorların tavsiyesi doğrultusunda, Ferdi Tayfur bu akşam ambulans uçakla Antalya'ya götürüldü.
Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan başhekim, "Muğla'nın Menteşe ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Özel Yücelen Hastanesi'nde tedavi altına alınan ses ve sinema sanatçısı Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi." dedi
BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU
Ferdi Tayfur, geçmişte yüz felci geçirerek fizik tedavi gördü. Yıllar önce böbrek rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalan usta sanatçı, haftada bir diyaliz makinesine bağlanıyor. 2020 yılında böbrek nakli ameliyatı geçiren Tayfur'a böbreği 50 yaşındaki oğlu Timur vermişti.
Sanatçının durumuyla ilgili bilgi almak için Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hastaneye ziyarette bulundu. Usta sanatçıya, ilk etapta akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulduğu ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.