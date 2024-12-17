Sağlık durumu merak ediliyordu! Ferdi Tayfur yoğun bakıma alındı!

Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi (İHA)



Muğla'da bulunan özel hastanenin başhekimi, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Ancak aile üyeleri ve uzman doktorların tavsiyesi doğrultusunda, Ferdi Tayfur bu akşam ambulans uçakla Antalya'ya götürüldü.

Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi (İHA)

Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan başhekim, "Muğla'nın Menteşe ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Özel Yücelen Hastanesi'nde tedavi altına alınan ses ve sinema sanatçısı Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi." dedi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Tüm bunların ardından usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Ferdi Tayfur (79), dün saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'da sevk edildiği özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU

Ferdi Tayfur, geçmişte yüz felci geçirerek fizik tedavi gördü. Yıllar önce böbrek rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalan usta sanatçı, haftada bir diyaliz makinesine bağlanıyor. 2020 yılında böbrek nakli ameliyatı geçiren Tayfur'a böbreği 50 yaşındaki oğlu Timur vermişti.

Sanatçının durumuyla ilgili bilgi almak için Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hastaneye ziyarette bulundu. Usta sanatçıya, ilk etapta akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulduğu ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.